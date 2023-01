Richard Gere parteciperebbe a un cinecomic: “A patto che non finisca come al solito con una battaglia finale”

In una recente intervista con CBM, impegnato a promuovere Ti presento i suoceri, Richard Gere ha parlato della possibilità di recitare in un film di supereroi.

L’attore ha le idee ben chiare in proposito, come potete leggere a seguire:

Dipenderebbe dalla qualità. Se sono fatti con lo stampino, probabilmente non mi interessa. Ma se fosse brillante e inaspettato e a patto che non finisca con una grossa battaglia finale come al solito, potrebbe interessarmi, questo è certo!