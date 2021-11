Richard Jenkins ha un curriculum cinematografico decisamente ricco e, in mezzo agli ultimi progetti a cui ha preso parte, figurano anche LEGGI LA RECENSIONE ) e, entrambi diretti dal premio Oscar Guillermo del Toro.

In un profilo che gli è stato dedicato da Variety, Richard Jenkins ha spiegato quali sono i “lati negativi” del lavorare insieme all’acclamato filmmaker.

Ho visto La fiera delle illusioni – Nightmare Alley l’altra notte. L’ho adorato. Guillermo è diverso da tutti i filmmaker che ho incontrato. Quando lavori con lui poi ti ritrovi a pensare “È stato un vero piacere”. È un maestro dell’arte cinematografica. Ha imparato molto sul mestiere di filmmaker donando poi a questa attività un’impronta tutta sua. Questo film è epico e straordinario. È sempre uno spasso lavorare con lui se non fosse che ama il freddo e l’acqua. Per la Forma dell’acqua eravamo fradici per tutto il tempo mentre per questo stavamo a Toronto, c’era sempre la neve ed era un gelo. Guillermo se ne stava tranquillo senza neanche indossare una giacca, noi ci rifugiavamo al caldo.

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley è l’attesissimo, nuovo lungometraggio di Guillermo del Toro che esordirà al cinema il 27 gennaio nello stivale, e, negli Stati Uniti, con circa un mese di anticipo il 17 dicembre.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film:

Quando si avvicina alla chiaroveggente Zeena (Toni Collette) e al suo ex marito mentalista Pete (David Strathairn) in un luna park itinerante, il carismatico ma sfortunato Stanton Carlisle (Bradley Cooper) vede spianata la strada per il successo, usando questa nuova conoscenza per truffare la ricca elite della società newyorkese degli anni ‘40. Con la virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente al suo fianco, Stanton trama per truffare un pericoloso magnate (Richard Jenkins) con l’aiuto di una misteriosa psichiatra (Cate Blanchett) che però potrebbe essere la sua più formidabile rivale.