non apprezza molto il personaggio di

Durante una sua ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon Gervais ha parlato del suo non proprio amore verso il personaggio di Bond, dopo che il presentatore ha posto la domanda “Chi è il miglior James Bond?”. Istintivamente l’attore ha risposto Sean Connery, giustificando poi tale scelta:

Il mio primo pensiero è stato Sean Connery. Non sono un grande fan di Bond, ne avrò visti un paio. Mi piace Sean Connery perché… non so perché. Mi piaceva anche in The Rock. Sì, indossa solo abiti eleganti e beve asciutti martini. Non sto molto bene con i completi, non aspiro a… sembro immondizia con qualsiasi cosa. Lo vorrei vedere con una tuta da ginnastica e una maglietta sporca, o qualcosa del genere.