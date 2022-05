Sono passati 8 mesi da quandoha annunciato che il nuovo Riddick è “più vicino di quanto pensiate” . Dallo scorso settembre non abbiamo saputo molto del progetto, ma poche ore fa l’attore impegnato sul set diha voluto condividere con i suoi fan un breve aggiornamento sul progetto in questione.

Su Instagram Diesel ha pubblicato un pezzo di storyboard del film allegandogli il messaggio seguente:

Ho finalmente potuto vedere alcuni dei nuovi materiali di Riddick che mi ha mandato DT. Wow, dire che è emozionante è riduttivo. FURYA! Buona domenica creativa! Con amore, sempre.

Il DT a cui fa riferimento nel messaggio è ovviamente lo sceneggiatore David N. Twohy.

Il primo film della saga, Pitch Black, è uscito quasi vent’anni fa nel 2000. La pellicola lanciò Diesel e fu realizzata in collaborazione con Twohy. Nel 2004 uscì Le Cronache di Riddick, seguito nel 2013 dal terzo episodio, Riddick. Sin dall’anno successivo si iniziò a parlare di un quarto film, con la Universal a disposizione per realizzarlo, ma al momento non si sa molto sulla trama, salvo che dovrebbe focalizzarsi sulle origini di Riddick e che dovrebbe intitolarsi Furya.