Il quarto film della saga di Riddick si farà: Riddick: Furya infatti ha ricevuto il via libera per le riprese, che inizieranno in agosto e si terranno tra Germania, Spagna e Regno Unito. Ancora una volta, David Twohy scriverà la sceneggiatura e dirigerà il film, con Vin Diesel come protagonista e produttore.

La notizia arriva a pochi giorni dal Festival di Cannes, dove i diritti della pellicola verranno venduti ai distributori internazionali (ha già una distribuzione nel Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e America Latina, Polonia, Canada, Scandinavia, Sud Africa, Tailandia e diversi altri paesi europei).

La sinossi ufficiale recita:

Riddick torna finalmente nel suo mondo, un luogo che ricorda a malapena e che teme sia in rovina. Ma lì trova altri Furiani che lottano per la sopravvivenza contro un nuovo mostro. E alcuni di questi Furiani sono più simili a Riddick di quanto abbia mai immaginato…

Diesel ha interpretato Riddick nel 2000 in Pitch Black, divenuto un grande successo soprattutto in home video. Nel 2004 è quindi uscito il sequel, Le cronache di Riddick. Dopo il fallimento di quest’ultimo ha riavuto i diritti del franchise indietro dalla Universal. Nel 2013 ha autoprodotto assieme a Twohy il terzo film, intitolato Riddick. Il franchise è arricchito anche da tre videogiochi e un corto animato, e prossimamente verrà ampliato con una serie televisiva.

Alla produzione ci sarà nuovamente la One Race Films di Diesel, la Rocket Science e i Thank You Studios.

