Ridley Scott va verso i 90 anni, ma proprio non si vuole fermare. Il suo ultimo lavoro, Napoleon, è ora nelle sale; il prossimo, il sequel de Il Gladiatore, arriverà il prossimo anno; intanto però, il regista inglese ha già in mano un nuovo progetto: un thriller dal titolo Bomb.

Basato su un racconto scritto da Kevin McMullin, Bomb è incentrato su un negoziatore di ostaggi di nome Frankie Ippolito, che viene chiamato in servizio la notte prima del suo matrimonio per trattare con un uomo che si trova su una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale. La storia, che si svolge in una singola notte, è ambientata in un cantiere di Piccadilly Circus a Londra, con l’uomo senza nome che vuole solo parlare con Frankie, con cui ha un legame segreto.

Il film sarà prodotto dalla 20th Century, che, secondo quanto riporta Deadline, ha battuto Apple, Netflix, Sony e Warner Bros. per concludere l’accordo “a sei zeri” con McMullin, che ha adattato la sceneggiatura dal suo racconto. Scott sarà anche produttore insieme a Michael Pruss.

Vi ricordiamo che Napoleon è nei cinema italiani dal 23 novembre con Sony Pictures ed Eagle Pictures poi, in una data ancora non stabilita ma presumibilmente verso l’inizio di gennaio, arriverà in streaming esclusivo su Apple TV+. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate di Bomb, nuovo progetto di Ridley Scott? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline

