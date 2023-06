Nella “commedia apocalittica” Facciamola finita assistiamo a uno schiaffo dato da Rihanna a Michael Cera, a seguito di un gesto poco carino di quest’ultimo nei confronti della cantante.

E parlando recentemente con Rolling Stone lo stesso Cera ha rivelato che lo schiaffo in questione fu reale.

Pensavo che sarebbe stato molto meglio se mi avesse colpito veramente. Non penso ci sia voluto molto per convincerla a farlo. Ho solo pensato che sarebbe stato molto meglio di uno schiaffo finto perché puoi sentirlo davvero. Sembrava solo molto più divertente!

La storia segue le vicende di un gruppo di celebrità si ritrova nel bel mezzo della fine del mondo.

Nel cast della commedia troviamo attori del calibro di Jay Baruchel, Danny McBride, Jonah Hill, James Franco e Craig Robinson, oltre a vari cammeo di note personalità come Emma Watson, Jason Segel, David Krumholtz, Michael Cera, Aziz Ansari e Rihanna.

Il film è nato dal cortometraggio Jay and Seth vs the Apocalypse, con Seth Rogen e Jay Baruchel.

La storia segue le vicende di sei amici “vip” intrappolati in a casa di James Franco dopo che una serie di strani eventi catastrofici ha colpito Los Angeles.

Forzati a uscire, si trovano a dover affrontare il loro destino…

