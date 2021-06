Con l’arrivo in sala di Spiral – L’eredità di Saw è ripercorriamo una bizzarra ipotesi legata all’identità del celebre enigmista.

Si parte dall’assunto che, per creare giochi e trappole con il livello di sadismo visto nel film, non basta una mente comune. Che formazione bisogna avere per torturare le persone con tali livelli di ingegno? Che fantasia è in grado di concepire delle vendette così efferate? Per rispondere a queste domande bisogna, secondo la bizzarra ipotesi, riportare alla memoria un altro film, assai diverso ovvero Mamma ho perso l’aereo.

Ebbene sì, secondo alcuni fan, dietro alla maschera di Saw non ci sarebbe John Kramer, bensì Kevin McCallister, il bambino dimenticato dai propri genitori che sgominò da solo una coppia di ladri.

Il primo indizio a sostegno dell’asserzione proposta per la prima volta dal sito grantland, viene dalla spiccata somiglianza tra Macaulay Culkin e l’attore Tobin Bell. Entrambi hanno i capelli biondi, una forma del viso comune e hanno gli occhi azzurri e la pelle pallida oltre a uno sguardo piuttosto simile. Ma non basta, servono altri indizi.

Segni di psicosi

Entrambi i personaggi presentano evidenti segni di una mente inquieta e votata al male. In particolare Kevin ha dimostrato in Mamma ho perso (e riperso) l’aereo di avere problemi di autocontrollo. Addirittura, preso dalla rabbia, si era augurato di non rivedere più i suoi genitori e si era scatenato in furiosi litigi con il fratello Buzz. Kevin possiede sin da piccolo una fascinazione per gangster e serial killer che guarda e imita tramite televisione. Secondo la teoria, inoltre, Kevin cresce diventando Saw a causa dei suoi continui deliri allucinatori.

Uno dei più estremi è il mostro della cantina, una caldaia che prende vita e diventa un terribile demone sputafuoco. Una visione che gli è restata in mente per tutta la vita e che ha contribuito a definire la forma della gabbia dentata (molto simile ai “denti” del mostro) che imprigiona Amanda nel primo film.

Le trappole

Ma soprattutto, l’indizio più clamoroso, in Saw II – La soluzione dell’enigma Kevin\Jigsaw riproduce il seminterrato della propria casa d’infanzia. All’interno predispone una trappola con una gigantesca caldaia. Chi entra al suo interno verrà inghiottito come in un’enorme bocca e incenerito senza via di uscita.

Un’altra analogia sospetta: sempre in Saw II le scale sono una trappola mortale che ferma gli agenti Swat spezzandogli le gambe ed elettrificandoli. Tutti sanno che le scale sono anche l’arma più efficace in Mamma ho perso l’aereo. Kevin non ha pietà per chiunque provi ad affrontate i gradini. Sa che sono il suo punto di forza ed è capitato che indirizzasse anche esplicitamente le sue vittime. Chiodi, cadute, traumi cranici… le basi per un comportamento da vero assassino.

E la televisione? Che dire: i metodi di Kevin sono estremamente simili a quelli di Saw. Le videocassette per terrorizzare il ragazzo delle pizze si sono evolute in filmati minacciosi verso le vittime dei giochi sadici.

E se qualcuno ancora non fosse convinto del legame tra Mamma ho perso l’aereo e Saw occorre riportare le parole di James Wan, regista del primo film. A cinemablend ha infatti dichiarato che secondo lui la teoria virale…

È fantastica. Avrei dovuto sapere fin dall’inizio che Macaulay Culkin sarebbe diventato John Kramer. Penso sia meraviglioso. Sono molto lusingato che le persone si prendano il tempo per divertirsi con tutte queste teorie da fan. È la ragione per cui faccio questi film. Voglio che i fan si divertano con loro.

Che cosa ne pensate di questa assurda teoria su Saw? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Grantland