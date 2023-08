Mentre gran parte di Hollywood si è fermata a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori, ci sono alcune produzioni non indipendenti che hanno comunque trovato il modo di non fermarsi, come Paddington 3.

Come riporta Screendaily, infatti, la pellicola diretta da Dougal Wilson ha battuto i primi ciak senza prevedere, per il momento, la partecipazione di Rachel Zegler, ma soltanto die suoi colleghi Antonio Banderas, Olivia Colman e Emily Mortimer non iscritti al sindacato SAG-AFTRA.

Analogo ma più ostico il caso di Sonic 3, che per il momento sarà girato praticamente senza attori, quindi presumibilmente la troupe girerà solamente le sequenze con protagonisti i personaggi animati. Screendaily sostiene che la produzione partirà a settembre, ma in realtà le nostre fonti ci comunicano che i primi ciak saranno battuti già da questa settimana.

