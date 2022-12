Risolvi gli enigmi di Glass Onion con i tuoi amici a Milano il 17 e 18 dicembre!

L’uscita di Glass Onion – Knives Out, il nuovo film originale Netflix di Rian Johnson sequel di Cena con Delitto, è prevista per il 23 dicembre sulla piattaforma streaming e nell’attesa noi di BadTaste.it abbiamo ricevuto un misterioso pacco, un messaggio con una richiesta d’aiuto da parte nientemeno che di Benoit Blanc. Questa settimana sui nostri canali social ci impegneremo a risolvere questo enigma, ma un indizio già lo abbiamo!

L’appuntamento è infatti per il 17 e 18 dicembre a Milano, dalle 10:00 alle 21:00 (con ultimo ingresso alle 20:00) presso il Dazio Levante in Piazza Sempione 33, organizzandosi in un team di partecipanti: una vera e propria squadra di detective (composta da massimo otto persone) pronta a vivere un’esperienza incredibile e risolvere il mistero di Glass Onion – Knives Out!