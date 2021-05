Intervenendo alle Giornate professionali durante il panel “Ritorno al cinema” in diretta dallo spazio Rossellini moderato da Simone Gialdini dell’ANEC, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha annunciato un bando di circa un milione di euro per le sale che devono riaprire nella sua regione.

Ecco le sue parole:

Cito un dato che c’entra forse non con il cinema ma con la vita: i ricoveri ospedalieri degli over80 sono diminuiti del 91%, morirà meno gente e la vaccinazione funziona. Stiamo uscendo da uno dei periodi più drammatici della vita e della storia della Repubblica Italiana. Non per promesse ma per fatti abbiamo davanti mesi nei quali da questa situazione si uscirà e si tornerà a vivere e quindi si tornerà nei cinema. La regione Lazio vuole fare la sua parte. Il Lazio è una regione di cinema perché si è accorta di questa ricchezza anche nelle politiche pubbliche e ha dato a questo comparto lo spazio che merita. Il primo recupero di fondi europei è stato dedicato alla digitalizzazione delle sale che stavano per chiudere, da lì è partito tutto, l’innovazione del fondo Lazio cinema international che adesso supera il modello del fondo cinema e interviene su un comparto, quello delle co-produzioni, legato alla promozione del territorio che è un altro comparto di innovazione che usa i fondi europei che fino a quel momento nessuno aveva usato per la produzione cinematografica.

Quindi è dura, manca l’ultimo miglio per uscire e poi dobbiamo rilanciare la nostra vocazione vicino al cinema, ascoltandoci e sapendo che il cinema è un pezzo del futuro produttivo della nostra regione. La sfida più grande è la nuova programmazione europea, come lazio avremo più risorse che mai perché abbiamo speso bene le vecchie e metteremo molte risorse finanziarie su questa filiera, arrivando fino alla formazione.

Abbiamo in programma un bando di circa 1.000.000 di euro per il re-startup delle sale che devono riaprire.