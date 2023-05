In occasione dell’arrivo in streaming su Apple TV+ di STILL: la storia di Michael J. Fox (LEGGI LA RECENSIONE), documentario sul celebre attore (GUARDA IL TRAILER), la star ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulla sua carriera e su Ritorno al futuro a Variety.

Quando gli viene chiesto il suo parere in merito a un eventuale rilancio del franchise di Ritorno al futuro dice:

Non sono un fanatico. Fate quello che volete, è il vostro film. Io sono già stato pagato.

Questo non significa che lui ritenga che un remake – o un reboot – di Ritorno al futuro sia una buona idea. Per questo aggiunge:

Non c’è bisogno di farlo e per me Robert Zemeckis e Bob Gale sono stati molto intelligenti in merito. Non credo serva un reboot perché cosa potresti fare? Chiarire qualcosa? Trovare una maniera migliore per raccontare la storia? Ne dubito.

A questo punto, la testata gli domanda se qualcuno gli abbia mai chiesto di tornare nei panni di Marty McFly dopo Ritorno al futuro III:

Sono certo che qualcuno ci abbia pensato. Ma ero nelle fasi iniziali del Parkinson a quel punto e non so se avrei accettato. Dopo l’uscita e gli ottimi risultati della Parte III potrebbero esserci state delle discussioni in materia, ma non mi hanno mai coinvolto.

Christopher Llloyd, anch’egli ospite di Variety per celebrare l’amico e collega, si dichiara più aperto all’idea di tornare a bordo della DeLorean nei panni di Doc Emmett Brown:

Amerei fare un sequel, ma credo che Robert Zemeckis e Steven Spielberg siano sicuro di aver raccontato una storia chiusa in questi tre episodi. Ma se qualcuno trovasse una buona idea per un quarto episodio, magari lo farebbero.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Variety

