È da un po’ di tempo che Mindy Kaling e Dan Goor sono stati incaricati di scrivere la sceneggiatura del terzo film di(il secondo capitolo si intitola Una bionda in carriera), progetto che sarebbe dovuto arrivare nelle sale nel 2022.

Sul progetto non si hanno aggiornamenti da mesi e in effetti Kaling ha spiegato perché il film sta faticando a decollare:

In sostanza non vogliamo essere i responsabili del tracollo di quello che è il franchise di Avengers di Reese.

Chi è diventata Elle Woods a 42 anni? È diventata tutto ciò che voleva? Come si manifesta la sua personalità in una donna adulta? È diventata cinica? La sua gioia e la sua luminosità erano davvero efficaci quando aveva 22 anni, ma come l’ha cambiata la vita?

Non abbiamo paura del personaggio in questo mondo e non sentiamo di doverla giustificare. In quanto fan, non volevo che venisse “cancellata” o diventasse una Karen, perciò il personaggio resterà uno spasso.

Tutti questi aspetti sono il motivo per cui stiamo impiegando così tanto tempo.