Sean Bailey, stimato presidente di produzione della divisione cinematografica della Disney, lascia l’azienda dopo 15 anni. La notizia è stata diffusa ieri sera, dopo che nelle ultime settimane aveva iniziato a circolare la voce che Bailey fosse in trattative con Netflix per subentrare a Scott Stuber a capo della rispettiva divisione film. Tuttavia, sembra che l’addio non sia dovuto a questo, quanto alle difficoltà al box-office affrontate dalla Disney nell’ultimo periodo, che necessitavano una forte discontinuità nell’area live action (e non solo). Bailey, che nella sua lunga carriera è stato responsabile di remake live action di classici come Alice in Wonderland, Maleficent, Il libro della giungla, Il re leone, La Bella e la Bestia e Aladdin, si dedicherà ora alla produzione cinematografica in maniera autonoma, rimanendo per esempio produttore di Tron: Ares e di altri progetti della Disney.

Prende il suo posto David Greenbaum, che viene promosso dal suo ruolo precedente di capo della divisione Searchlight. Per l’occasione è stata coniata una nuova carica, al posto di quella che ricopriva Bailey: Greenbaum è quindi diventato presidente di Disney Live Action e 20th Century Studios. Riporterà direttamente ad Alan Bergman, co-chairman di Walt Disney Entertainment, che ha così commentato: “David ha una sensibilità creativa incredibile e un grande occhio per i film, si è costruito una reputazione come leader eccezionale e dirigente molto creativo, come dimostra la sua comprovata esperienza a Searchlight Pictures e i profondi rapporti stretti nell’industria. Sono felice che abbia assunto questo nuovo e importante ruolo”.

“Voglio ringraziare Bob Iger e Alan Bergman per la straordinaria opportunità di proseguire l’eredità di storie favolose e rivoluzionarie in Disney e 20th Century,” ha commentato Greenbaum. “È un onore e una responsabilità che non prendo alla leggera”. Nella sua lunga carriera, ha contribuito a produrre successi come La forma dell’acqua, La favorita, Il cigno nero, Nomadland. In precedenza, ha lavorato in Miramax a successi come Non è un paese per vecchi e Il petroliere. È molto interessante che una figura della sensibilità di Greenbaum sia stata messa a capo dell’intera divisione Disney Live Action and 20th Century Studios.

Matthew Greenfield, che con Greenbaum gestiva la parte cinema e tv di Searchlight Pictures, rimarrà come unico presidente della divisione arthouse.

“Questi 15 anni alla Disney sono stati un viaggio incredibile per me,” ha commentato Bailey. “Ma è il momento di aprire un nuovo capitolo. Sono profondamente grato al mio eccezionale team e sono orgoglioso dei film che abbiamo costruito assieme. Mi sono unito alla Disney quando realizzammo Tron: Legacy, quindi mi sembra perfetto avere l’opportunità di lavorare al prossimo Tron mentre me ne vado”.

Fonte: Variety

