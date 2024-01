Tira aria di tempesta fra il regista Doug Liman (The Bourne Identity, Edge of Tomorrow) e Amazon per via della scelta, operata dal colosso tech, di distribuire il remake de Il duro del Road House solo ed esclusivamente in streaming su Prime Video.

Secondo il regista, al quale Deadline ha fornito lo spazio per esprimere la sua posizione con un apposito editoriale, Il duro del Road House è un film concepito per la sala e portarlo solo in streaming su Prime Video equivale a ucciderlo in partenza.

Proprio per questa ragione, spiega Doug Liman, boicotterà la premiere prevista all’SXSW Festival.

Dalle pagine dell’autorevole testata il regista spiega:

Quando Road House inaugurerà il prossimo SXSW festival, io non ci sarò. Il film è fantastico, forse il mio migliore, e sono sicuro che farà scatenare il pubblico, forse farà ballare la gente sulle poltroncine durante i titoli di coda. Ma io non sarò presente.

Doug Liman accusa Amazon di aver completamente cambiato le carte in tavola per Il duro del Road House in seguito all’acquisizione della Mgm con cui lui aveva firmato un contratto relativo a un film per il grande schermo. E pertanto prosegue dicendo:

Il mio piano era quello di protestare in silenzio contro la decisione di Amazon di distribuire in streaming un film chiaramente realizzato per il grande schermo. Ma Amazon dei danni molto più grandi, non solo a me e al mio film. Se non parlo io di Amazon, chi lo farà? E dunque eccoci qui. Quando Amazon ha acquisito la MGM, uno dei pochi studi rimasti a realizzare grandi film commerciali per il cinema (come Bond, Creed), hanno annunciato che avrebbero investito un miliardo di dollari in film per la sala e che ne avrebbero distribuiti almeno 12 all’anno. L’hanno pubblicizzato come “il più grande impegno mai assunto nei confronti delle sale cinematografiche da parte di un’azienda che opera su internet”. Posso però dire che quello che hanno poi fatto a me e al mio film Road House è l’opposto di quanto promesso quando hanno acquisito la MGM. I fatti: mi sono impegnato a realizzare un film cinematografico per la MGM. Amazon ha acquistato la MGM. Amazon mi ha detto di fare un grande film per poi vedere cosa succede. Ho realizzato un grande film.

E poi ancora:

Road House è “un successo clamoroso”. Una definizione data al film dalla stessa Amazon, non da me. Nelle proiezioni di prova, Road House ha ottenuto valutazioni più alte rispetto al mio più grande successo al botteghino, Mr. and Mrs Smith. Ha ottenuto valutazioni superiori anche rispetto a The Bourne Identity, che ha generato quattro sequel. Mi dicono inoltre che il feedback della stampa è stato il migliore mai avuto da Amazon da quando hanno acquistato la MGM. Road House ha un forte legame con la UFC, che ha una base di fan devota e fedele che ha generato oltre 1,5 miliardi di impressions sui social media per il film, e la campagna di marketing non è neppure ancora iniziata.

Quello di Amazon è stato un vero e proprio tradimento dettato da quello che, a dispetto dei proclami iniziali, è autentico disinteresse verso la sala:

Amazon non ha interesse a sostenere le sale cinematografiche. Amazon proporrà in esclusiva streaming su Prime Video Road House. Amazon ha chiesto a me così come alla comunità cinematografica, di fidarci di loro e delle loro dichiarazioni pubbliche sul supporto alle sale cinematografiche, e poi è arrivato il voltafaccia e adesso stanno usando Road House per vendere accessori per impianti idraulici […] Se non proiettiamo film importanti nei cinema, non ci saranno cinema in futuro. Film come Road House, che le persone vogliono davvero vedere sul grande schermo e che è stato realizzato per il grande schermo. Senza i cinema, non avremo i successi al botteghino che sono i treni che permettono agli studi di rischiare su film originali e registi esordienti. Senza cinema non avremo star del cinema.

Nel cast della pellicola, oltre a Jake Gyllenhaal, anche Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp e Bob Menery. Road House sarà disponibile in streaming su Prime Video in tutti i territori in cui è fruibile la piattaforma.

Il film originale è stato diretto da Rowdy Herrington è aveva Patrick Swayze nei panni del protagonista.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: deadline

