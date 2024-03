Durante un’ospitata da Jimmy Fallon, Jake Gyllenhaal ha parlato di quando il pugile Conor McGregor l’ha colpito per sbaglio sul set di Road House.

“Mi ha dato un pugno in faccia per sbaglio” ha raccontato l’attore.

“Generalmente provavamo le scene per finta e poi rivedevamo la scena ai monitor per capire cosa andava bene e cosa no” ha spiegato. “Lui è stato fantastico con me, mi ha dato un sacco di consigli su come muovermi“.

Poi c’è stato un piccolo incidente:

A un certo punto ha detto: “Sì, quel gancio sinistro andava bene, ma quanto lo tiri… BUM!” e mi ha colpito per sbaglio.

L’attore ha poi spiegato, riedendo: “E io, per sbaglio, gli ho sbattuto la testa contro la portiera di un’auto“.

Ecco l’intervista integrale:

Road House arriverà su Prime Video il 21 marzo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok!

Le serie imperdibili

Classifiche consigliate