Lo scorso giugno sono iniziate a Napoli le riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino. Nei giorni scorsi, il regista ha ricevuto sul set una prestigiosa visita: quella di Robert De Niro. I due si sono incontrati e abbracciati, come possiamo vedere nella foto pubblicata su Instagram:

Prodotto nuovamente da The Apartment di Lorenzo Mieli (È stata la mano di Dio, The Young Pope, The New Pope), il film è stato scritto da Sorrentino ed è attualmente senza titolo. Nulla sappiamo sulla trama, se non che tratterà della “condizione umana”.

Cosa ne pensate dell’abbraccio tra Paolo Sorrentino e Robert De Niro? Lasciate un commento!

FONTE: Instagram

