Il Tribeca Film Festival – che si terrà dal 5 al 16 giugno – ospiterà la prima “con” in assoluto dedicata solo ed esclusivamente a Robert De Niro, la De Niro Con.

L’intento è celebrare gli 80 anni del celebre attore con un fitto programma di diversi panel, mostre e proiezioni; diversi nomi noti hanno già confermato la loro presenza, da Martin Scorsese a Quentin Tarantino, passando per Christopher Walken, Whoopi Goldberg, John Turturro e David O. Russell.

L’amministratrice delegata del Tribeca Film Festival, Jane Rosenthal, ha commentato:

Non riesco a pensare a un modo migliore di festeggiare gli 80 anni di Robert De Niro, mio caro amico nei passati 35 anni, se non dare questa straordinaria festa per tutti i suoi amici newyorkesi. Da una chiacchierata con altre leggende come Martin Scorsese, Quentin Tarantino e David O. Russell ad esperienze per tutti i fan, sarà davvero un weekend storico, un vero e proprio tributo ad un grande talento.