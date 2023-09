Qualche giorno fa, il tabloid inglese The Sun scriveva che Robert De Niro avrebbe ripreso i panni di Travis Bickle da Taxi Driver, il memorabile capolavoro del 1976 diretto da Martin Scorsese sulla base di una sceneggiatura di Paul Schrader, in uno spot della nuova campagna pubblicitaria di Uber, la nota azienda di trasporto automobilistico privato.

Una notizia questa che aveva lasciato alquanto spiazzato lo stesso sceneggiatore di Taxi Driver, Paul Schrader, che aveva espresso il suo sdegno per la cosa su Facebook (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora però arriva la smentita: Robert De Niro sarà sì al centro di uno spot di Uber che, però, non avrà nulla a che fare con Taxi Driver. A dichiararlo, in una nota affidata alle pagine dell’Hollywood Reporter, è il manager della star, Stan Rosenfield.

Il magazine ha cercato di ottenere qualche ragguaglio aggiuntivo da Uber senza però ottenere risposta. Lo spot “incriminato” è attualmente in fase di lavorazione a Londra.

Fra le altre celebrità che, in passato, sono state testimonial di Uber troviamo Gwyneth Paltrow, Jennifer Coolidge, Trevor Noah, Sarah Silverman e Nicholas Braun.

Prossimamente, ritroveremo Robert de Niro in Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Scorsese.

