ha sfoggiato un nuovo taglio e un nuovo colore di capelli in occasione di un post celebrativo allegato alla squadra di baseball del figlio Malibu Little League.

Non è chiaro se si tratta di un cambio di look legato a un suo prossimo progetto, anche se non ci sono notizie effettive al riguardo.

Di recente l’attore ha concluso le sue riprese per Oppenheimer, la nuova pellicola di Christopher Nolan interpretata da Cillian Murphy ed Emily Blunt.

Trovate lo scatto qua sotto:

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete trovare la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Robert Downey Jr./Twitter