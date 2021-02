. come ben sappiamo ha lasciato l’Universo Cinematografico Marvel in grande stile in Avengers: Endgame.

Nonostante questo l’attore rimane ancora molto legato al personaggio di Tony Stark/Iron Man. Di tanto in tanto lo celebra parlandone ma anche pubblicando in rete foto dal suo passato nell’UCM. E proprio in tema di foto dal passato l’attore ha recentemente pubblicato su Twitter uno scatto che lo vede nei panni di Tony Stark in stile “Pensatore”.

Potete vedere lo scatto qua sotto:

Here’s a marvelous #throwback to a starkly different time…I call it, “The Thinker” 🤔💭 pic.twitter.com/PWuHXhINgK — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) February 18, 2021

Di recente lo stesso Downey Jr. ospite allo show di Stephen Colbert, ha potuto affrontare ancora una volta la questione “rinascita” personale e artistica cominciata con Iron Man:

Sai, malgrado le discussioni attuali possano far pensare il contrario, credo di lavorare in un’industria che, tutto sommato, tende a perdonare le persone. Per quanto mi riguarda, ammetto di essere stato fortunato perché la mia “cattiva condotta” è avvenuta in un periodo pre-internet, per così dire. Quando attraversi un periodo di umiliazione personale – e parlo anche in prima persona per quel che riguarda quello che io ho fatto con altre persone – penso che vada riconosciuto sempre il merito di volersi scrollare di dosso quello che di sbagliato è stato fatto in precedenza. È anche un tipo di dinamica molto americana, l’essere abbattuti dalla vita e rialzarsi, ritornare in scena. È bizzarro, ma è proprio il percorso dell’eroe, no? E proprio per questo, potevo capire molto bene Tony Stark quando ho cominciato a interpretarlo.

Cosa ne pensate dello scatto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Robert Downey Jr./Twitter