Secondo quanto riportato da Puck News (e ripreso da ComicBook.com) il regista regista Adam McKay (Don’t Look Up, La grande scommessa) avrebbe in programma un nuovo progetto intitolato Average Height, Average Build.

Il progetto è descritto come un “dramma allegorico basato sulla storia di serial killer che entra in politica nel tentativo di cambiare le leggi e favoreggiare gli omicidi”.

Nel cast troveremo, a quanto pare, Robert Pattinson, nei panni del protagonista, e Robert Downey Jr. (Avengers).

