Nel corso della stessa intervista in cui ha definito Shaggy Dog – Papà che abbaia… non morde e Dolittle i suoi due film più importanti degli ultimi 25 anni, Robert Downey Jr. ha parlato anche della sua collaborazione decennale con i Marvel Studios.

L’attore ha parlato del ruolo di Tony Stark ammettendo di aver pensato a che effetto avrebbe avuto sulla sua recitazione visto che ha dovuto interpretarlo per così tanto tempo e in così tanti film.

“Sì, assolutamente” ha ribattuto. “E so che Chris Nolan ha voluto premere su questo aspetto, ovvero utilizzare altri muscoli e al contempo annichilire il mio solito stile“.

Invitato a definire in cosa consistesse il solito stile, ha poi spiegato: “Il tizio affascinante, imprevedibile che parla veloce e bla bla bla“, tutti aspetti che ha dovuto mettere da parte per interpretare Lewis Strauss in Oppenheimer, dal 23 agosto nei cinema italiani.

