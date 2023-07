Nell’importante cast di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, è presente anche Robert Downey Jr nei panni di Lewis Strauss, noto filantropo e uomo d’affari statunitense che è stato anche presidente dell’Atomic Energy Commission, l’agenzia governativa degli Stati Uniti fondata dal Congresso che, dal 1946 al 1975, ha supportato e monitorato lo sviluppo della scienza e della tecnologia atomica.

L’ex star di punta del Marvel Cinematic Universe ha spiegato che, a suo modo di vedere, Christopher Nolan potrebbe aver avuto un “motivo nascosto” per volerlo nel suo kolossal. Robert Downey Jr spiega in merito al suo personaggio e al suo casting:

C’è qualcosa in Strauss che trovo molto conservatore, devoto e molto impegnato a vivere una vita al servizio (dello stato, ndr.). E considerate tutte queste forze che erano in gioco durante la Guerra Fredda, è stato fantastico per me avere a che fare con questa posizione in cui provare una sorta di corretta indignazione per ciò che tutti questi geni liberali stavano facendo. In un certo senso, mi pareva di avere anche una posizione critica di quella che potrebbe essere stata la percezione di me stesso e delle altre persone durante tutta la mia carriera. Ho potuto vivere questo contrasto. Era quasi come se fossi in un dibattito con gli aspetti di me stesso che ho glorificato. Ho potuto osservare ognuno di loro e dirmi “Non è del tutto giusto e forse non te lo meriti”. Ed è stato un grande dialogo.

Ritengo che parte del motivo per cui Nolan volesse che io interpretassi questo specifico personaggio fosse quello di darmi quella prospettiva a 180 gradi. Ma allo stesso tempo, a conti fatti, credo veramente che Lewis Strauss abbia fatto tutto ciò che ha fatto per motivi che riteneva corretti. E non intendo come il cattivo di un film dei supereroi, ma legittimamente come essere umano. Trovo davvero affascinante il fatto che io sia ancora un po’ indeciso su chi fosse dalla parte giusta della storia.