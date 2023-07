Christopher Nolan e Robert Downey Jr hanno partecipato, a margine della promozione stampa di Oppenheimer, al noto format di Wired in cui gli ospiti rispondono alle domande più ricercate su di loro online.

A un certo punto del filmato, Christopher Nolan si mette a parlare della lunga collaborazione con Cillian Murphy, protagonista di Oppenheimer, cominciata ai tempi di Batman Begins ed è in questo frangente che sentiamo Robert Downey Jr che dichiara sottovoce “Spaventapasseri”. Lo storico interprete di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe sente quindi il dovere di spiegare, ovviamente all’insegna dell’ironia, che è tutta colpa del lavaggio del cervello fatto da Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios:

Ho sussurrato perché ho un problema a parlare dei personaggi DC. Non so è perché io sia stato programmato così o meno, ma una volta mi sono ritrovato in una stanza con tante luci lampeggianti. È una lunga storia, grazie Kevin.