Robert Downey Jr. e Jimmy Fallon hanno partecipato a un recente episodio del “The Howard Stern Show” e hanno rivelato di aver fatto entrambi un provino per L’amore non va in vacanza, il film di Nancy Meters del 2006 con Kate Winslet, Cameron Diaz e Jude Law.

Downey era in lizza per il ruolo di Law, mentre Fallon per quello di Jack Black.

“Ci chiamarono entrambi per fare da tappabuchi… la regista aveva bisogno di qualcuno che facesse un provino con le ragazze e noi ce ne stemmo seduti lì a dire: ‘Stanno per scegliere noi’“.

Downey ha spiegato che era molto convinto delle sue possibilità, credeva che sarebbe stata una passeggiata soffiare il ruolo a Jude Law. “Mi dissi che avrei dovuto semplicemente avere un accento inglese migliore di quello di Jude Law, ma poi Kate Winslet mi disse: ‘È l’accento inglese peggiore che abbia mai ascoltato’“.

Fallon ha avuto solo belle parole per il collega: “Pensai che senza alcun dubbio tu fossi il miglior attore con cui avessi mai fatto un provino. Fu sconvolgente per me, ma dopo quel momento lasciai perdere, fu l’ultimo provino mai fatto per un ruolo“.

Downey ha aggiunto: “Nancy mi disse che eravamo stati fantastici, ma che non eravamo un’accoppiata perfetta“.

