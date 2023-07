Durante una chiacchierata con Empire svoltasi alcune settimane fa, Robert Eggers ha parlato delle riprese di Nosferatu, il suo nuovo film girato dopo The Witch, The Lighthouse e The Northman.

“Sto cercando di superare i miei limiti” ha spiegato. “Come sempre è stata una produzione difficile. Ieri sera stavamo girando una scena su una nave con un mucchio di pioggia e onde, e il deflettore di pioggia, che serve ad allontanare la pioggia dall’obiettivo, si appannava“.

Ha poi aggiunto. “Ho trascorso gli ultimi giorni a lavorare solo con marinai russi su una barca. Sono felice di aver girato prima The Northman, è stata una grande lezione“.

Nel cast di Nosferatu troviamo Simon McBurney, Ralph Ineson, Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson ed Emma Corrin (The Crown).

La storia gotica ruota attorno all’ossessione tra una giovane donna tormentata (Depp) nella Germania del 19° secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgard) che la perseguita. Hoult sarà il marito della donna, mentre per il momento non è chiaro quale sarà il ruolo di Dafoe.

