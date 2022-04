The Batman

sta per arrivare nei cinema italiani con The Northman ( LEGGI LA RECENSIONE ), il film di vendetta vichinga che sarà nelle nostre sale a partire dal prossimo 21 aprile.

La pellicola precedente di Robert Eggers è però The Lighthouse che è stata interpretata da Willem Dafoe e dal nuovo Batman Robert Pattinson. Cosa, questa, che sta portando il filmmaker a raccontare, durante le attività stampa di The Northman, alcuni aneddoti collegati in maniera trasversale proprio alla pellicola cinefumettistica del collega Matt Reeves.

Qualche giorno fa vi abbiamo fatto leggere la sua opinione sul film, decisamente positiva nonostante i cinecomic non siano propriamente il suo genere.

Chiacchierando con Comic Book, Robert Eggers ha invece raccontato di quando Robert Pattinson gli ha svelato, proprio durante la lavorazione di The Lighthouse, che avrebbe preso parte al kolossal Warner Bros.

Stavamo facendo una sessione di doppiaggio a Londra e dopo ci siamo andati a prendere un drink e lui mi fa “Ho bisogno d’interpretare Batman”. Al che io gli dico “Beh, come vuoi amico”. Penso che Pattinson sia straordinario in quel film e devo anche riconoscere che Matt Reeves ha fatto un gran lavoro mantenendo la sua voce di autore in un cinecomic.

