Robert Pattinson definisce “insidiosi” gli standard sul corpo maschile

Robert Pattinson non è estraneo a cosa significhi mettersi in forma per il grande schermo, avendo provato sulla sua pelle i frutti di dieta e allenamento per ruoli come Edward Cullen in Twilight e Bruce Wayne in The Batman.

Nel corso di un’intervista con ES magazine ha però sottolineato il lato “insidioso” degli standard a cui gli uomini devono sottoporsi, sia a Hollywood che altrove, con una pressione che avvinghia sempre più giovani.

“Sì, è folle, ed è veramente facile finire in quel circolo vizioso” ha commentato. “Ti basta iniziare a contare le calorie e tutto a un tratto ne diventi dipendente. Non ti rendi conto di quanto sia insidioso finché non è troppo tardi“.

L’attore ha ammesso di non aver mai avuto difficoltà a fare i conti con il suo aspetto:

Ma ho provato qualunque moda pensabile, tutto a parte la costanza. Una volta ho mangiato solo patate per due settimane, come dieta disintossicante. Solo patate bollite e sale rosa. A quanto pare ti ripulisce… e ti fa perdere peso. Una volta ho provato la dieta chetogenica, ho detto: “Oh, c’è una dieta che consiste in taglieri di salumi e formaggio?“. Ma non mi sono reso conto che non potevo bere birra, perché rovinava tutto il senso.

