Nonostante abbia recitato in ruoli iconici, da Edward Cullen in Twilight a Batman nel film di Matt Reeves, Robert Pattinson non si sente troppo legato a quelle parti.

Durante un’intervista con la sua co-star in The Batman Barry Keoghan per Wonderland Magazine, l’attore ha ammesso:

Lottavo davvero molto per guardarmi. Ora, una volta che tutto è finito, mi sento alquanto disconnesso. Voglio dire, non disconnesso in una brutta maniera.

Continua, descrivendo come ogni lavoro sia sempre una nuova sfida:

La cosa carina di questo lavoro in generale è che se qualcosa ha funzionato nei film precedenti e tu pensi: “Oh, tutti hanno detto che era bello” istintivamente pensi di volerlo rifare considerato che tutti l’hanno amato. Ma la volta dopo tutti dicono che faceva schifo e tu pensi: “Ma che ca**o?” E sei obbligato a reinventarti.

Considerata la carriera eclettica di Pattinson possiamo facilmente constatare come si sia reinventato ogni volta e come l’abbia fatto (quasi) sempre con grande maestria.

