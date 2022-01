Robert Pattinson nel nuovo progetto cinematografico di Bong Joon-Ho.

A due anni di distanza dal trionfo di Parasite agli Oscar, Bong Joon-Ho sembra aver trovato il prossimo progetto a cui dedicarsi, un film che, se le trattative segnalate andranno in porto, avrà come protagonista Robert Pattinson, attore che ritroveremo a breve nei panni del Crociato di Gotham in The Batman.

Lo scoop arriva dalle pagine di Deadline che ci consegna anche qualche dettaglio aggiuntivo sulla questione. Bong Joon-Ho si occuperà della regia e della sceneggiatura del lungometraggio che verrà tratto dal romanzo d’imminente uscita Mickey7 scritto da Edward Ashton. L’opera sarà prodotta dalla Warner Bros.

LEGGI ANCHE – Parasite: Gianni Morandi ha finalmente incontrato il regista Bong Joon Ho

Il libro arriverà sugli scaffali delle librerie americane nel primo quarto del 2022. Le fonti interpellate da Deadline spiegano già che anche se il film sarà basato sul romanzo, in base alle passate esperienze di Bong Joon-Hoo con gli adattamenti, potrebbe rivelarsi anche abbastanza differente dalla pagina scritta.

La storia del romanzo segue la storia di Mickey7, un Sacrificabile: un dipendente letteralmente “usa e getta” di una spedizione umana mandata a colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim. Ogni volta che c’è una missione troppo pericolosa – se non quasi letteralmente suicida – l’equipaggio si rivolge a lui. Dopo che una delle sue iterazioni muore, viene ricreato un nuovo corpo che ha la memoria per la maggior parte intatta. Dopo la sua sesta morte, il settimo Mickey capisce quali sono i termini e i risvolti del suo lavoro… e perché si trattava dell’unica posizione rimasta vacante quando aveva accettato l’impiego.

Dopo i quattro premi Oscar, fra cui Miglior Film e Miglior Regia, per Parasite, Bong Joon-Ho si è preso il suo tempo per capire a cosa dedicarsi poi. Il manoscritto del libro ancora non pubblicato di Ashton sarebbe finito fra le sue mani verso la fine del 2021. Per il regista, si tratta del secondo lavoro insieme a WarnerMedia dopo la serie di Parasite in arrivo su HBO Max. Giusto un anno fa, il filmmakerr rivelava al collega Rian Johnson di aver lavorato alle sceneggiature di due film anche se, date le tempistiche indicate poc’anzi, è da escludere che una delle due fosse quella del progetto di cui abbiamo appena parlato.

Per Robert Pattinson si tratta del primo film a cui viene collegato da quando è finita la produzione di The Batman.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dircelo nello spazio dei commenti qua sotto!