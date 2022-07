Nel corso di un’intervista con The New York Times, Taron Egerton ha parlato non solo dei successi, ma anche dei flop della sua carriera.

Tra questi il giornale cita due film usciti nel 2018, ovvero Robin Hood – L’origine della leggenda e Billionaire Boys Club

Con un budget di circa 100 milioni di dollari, infatti, il primo film incassò appena 85 milioni in tutto il mondo, ma Egerton tuttavia ha ammesso di non essersi pentito:

Ho ignorato il mio istinto con quei due film perché mi hanno offerto un bel po’ di soldi per farli, ed è stato destino: non si possono scegliere i ruoli così.

Dovrei essere però meno duro con me stesso, ero un 25enne cresciuto da una madre single con pochi soldi. Volevo guadagnare non solo per me, ma anche per le persone che sono importanti nella mia vita. Per quanto non sia soddisfatto dal risultato di quei film, ripensandoci capisco esattamente perché ho accettato di farli.