Nel novero della notevolissima filmografia di Paul Verhoeven, una delle pellicole più amate è sicuramente RoboCop, la pellicola dal forte sapore distopico interpretata da Peter Weller, Nancy Allen, Miguel Ferrer e Kurtwood Smith.

E, in un’intervista con il The Guardian, Paul Verhoeven ha potuto ricordare proprio il suo RoboCop che, in un passaggio, definisce come “il Gesù americano”.

Parlando del suo primo film americano dice:

Inizialmente avevo rifiutato la sceneggiatura perché era così differente da quello che facevo in Olanda. Poi dopo, sul set, sono stato molto aiutato dal fatto che uno degli sceneggiatori, Ed Neumeier, stava con me tutto il tempo impedendomi di fare cose stupide. C’erano davvero così tanti momenti in cui avrei potuto fare qualcosa di sbagliato. Se nella sceneggiatura c’era scritto “Hey fratello!” io avrei potuto domandare “Chi è il fratello?”. Originariamente pensavo che Nancy Allen, l’interprete di Anne la partner di RoboCop, dovesse avere una tresca con lui, una cosa molto olandese da parte mia. Ed scrisse una nuova versione che però non funzionava. D’altronde, se guardi al costume di RoboCop non è che ci sia molto in termini di genitali.

Il filmmaker ricorda poi una curiosità ben nota, ovvero che la prima star alla quale avevano pensato per interpretare il poliziotto metà uomo e metà macchina era Arnold Schwarzenegger. Decisero poi di optare per il più snello Peter Weller proprio perché c’era la necessità di lavorare con un attore meno massiccio e imponente.

Parlando dei richiami cristologici, Paul Verhoeven spiega:

La scena in cui Peter viene giustiziato è incredibilmente violenta, come una crocifissione. E quello che accade dopo è come una resurrezione. Iniziai a osservare il film da quel punto di vista e io non sono neanche cristiano. È uno dei motivi per cui ho voluto che RoboCop camminasse sopra l’acqua quando uccide Clarence Boddicker alla fine. Per me lui era come il Gesù americano mentre Boddicker era il male personificato. Gli abbiamo anche dato degli occhialini per farlo assomigliare a Heinrich Himmler per indicare che era davvero super malvagio.

