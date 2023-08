Neill Blomkamp sarà presto nei cinema italiani con Gran Turismo, la pellicola basata sulla IP videoludica di Polyphony Digital, ma, in passato, è stato anche collegato a due pellicole appartenenti a celebri franchise, Alien e RoboCop, che, per motivi diversi, non sono più state prodotte.

Se, da una parte, il suo Alien che doveva essere una prosecuzione diretta di Aliens – scontro finale di James Cameron che avrebbe completamente ignorato i fatti raccontati dal terzo in poi, è stato accantonato nel momento in cui Ridley Scott ha deciso di portare sul grande schermo Alien Covenant, quello di RoboCop si è trovato invischiato nel bel mezzo dell’acquisto della Mgm da parte di Amazon.

Intervistato da JoBlo durante gli impegni stampa di Gran Turismo, il filmmaker sudafricano ha parlato di quello che avrebbe fatto col suo film di RoboCop che era stato concepito come sequel diretto del seminale lungometraggio di Paul Verhoeven.

Quel film è l’unico che avrei mai fatto in cui avrei cercato di simulare lo stile di regia di Paul Verhoeven. Volevo che sembrasse come se fosse stato fatto il giorno dopo. Come se Dick Jones fosse caduto dalla finestra il lunedì, questo sarebbe stato il martedì. Era come se la storia dovesse cominciare il mattino successivo alla pellicola che ha dato via al tutto. Quindi era un seguito diretto, fatto esattamente nello stesso stile.

