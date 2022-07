Rocketman, il biopic su Elton John uscito nelle sale nel maggio 2019, è stato una tappa importante per il proseguimento della carriera del suo attore protagonista, Taron Egerton. Non solo perché la sua interpretazione gli è valsa un Golden Globe come Miglior Attore Protagonista, ma anche per come la lavorazione al film lo ha spinto a cercare altri ruoli nell’industria al di là della recitazione. In un’intervista con ScreenRant, l’attore ha infatti rivelato che:

Quando ho fatto Rocketman, per i molti elementi musicali al suo interno, sono stato coinvolto in molti aspetti della narrazione che non riguardavano solo la recitazione. Avevo un rapporto stretto con il regista [Dexter Fletcher], non era il nostro primo progetto insieme [i due avevano già lavorato a Eddie The Eagle nel 2015], e quindi mi sono interessato anche al montaggio per vedere come andavano le cose. Mi piacevano quelle conversazioni, stare in studio e capire come la musica si sarebbe inserita nel film e tutto il resto. Quando è arrivato questo momento, sapevo di essere interessato a conversazioni che riguardano la regia oltre che la recitazione. Così ho chiesto loro se potevo essere un produttore e se avrebbero gradito il mio contributo in questo senso. E loro, molto sorprendentemente e gentilmente, hanno detto di sì. È così che mi è successo.

Quest’esperienza non si è rivelata poi un caso isolato: nella nuova serie Black Bird, che debutta oggi su AppleTv+ (qui potete leggere la nostra recensione) la star non interpreta solo il suo ruolo del protagonista ma è anche produttore esecutivo. Lo show ha come protagonista James Keene al quale, dopo un accordo con l’FBI per una cancellazione di una pena detentiva di 10 anni, viene chiesto di entrare in un carcere di massima sicurezza dove è rinchiuso il sospettato serial killer Larry Hall e scoprire in che luogo ha seppellito le sue vittime.

