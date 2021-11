Dopo la saga spin-off didedicata a Creed tocca a quella di Ivan Drago?

Procediamo con ordine. Nel corso di un’intervista rilasciata all’Hollywood Reporter incentrata su vari, recenti aspetti della vita professionale della star svedese, si è parlato anche delle discussioni che sarebbero in corso in seno alla MGM circa un potenziale spin-off dedicato a Ivan Drago, l’iconico pugile che ha combattuto Rocky nel quarto capitolo del franchise. E che abbiamo poi ritrovato anche nel secondo capitolo di Creed.

LEGGI ANCHE – Tutti i cambiamenti di Rocky IV – Rocky vs Drago in 30 punti

Tutto nasce da un commento che viene fatto proprio a proposito di Creed II e di una scena eliminata dal montaggio finale. Si trattava di un momento tagliato dal lungometraggio di Steven Caple Jr che ci mostrava come, a dispetto degli anni trascorsi, coi fosse ancora una certa animosità fra l’Italian Stallion e Ivan Drago. La scena, poi diffusa da Sylvester Stallone su Instagram (la trovate in questo nostro articolo) ci faceva vedere un alterco fra Rocky e Ivan Drago in cui i due arrivavano alle mani. Il passaggio in questione doveva essere ambientato nella struttura ospedaliera in cui veniva ricoverato Adonis Creed dopo il primo, fallimentare match contro Drago Jr.

Mi sembrava fosse una buona scena. Era anche un momento chiaramente indirizzato ai fan. Un piccolo, breve scontro che mi pareva funzionare a dovere. Ma il regista e la MGM hanno pensato fosse troppo estraneo alla pellicola, che non aggiungesse nulla. A proposito: ci sono delle discussioni in seno alla MGM circa il realizzare un intero spin-off dedicato a Ivan Drago, Quindi magari potrebbe effettivamente arrivare qualcosa in più.

Un’affermazione, quella relativa alle discussioni sullo spin-off, che, in realtà, ha molto senso. Se ricordate, la MGM è stata acquistata, qualche mese fa, da Amazon. Che ha tutto l’interesse di questo mondo a puntare su quelli che sono i marchi più popolari fra quelli del pacchetto MGM. Rocky – e Ivan Drago – inclusi.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere uno spin-off dedicato all’iconico pugile della saga di Rocky? Se siete abbonati a BadTaste+ potete dircelo nei commenti!