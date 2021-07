La sceneggiatura originale diera molto diversa rispetto a quella impiegata per la produzione del film.ne ha parlato in un’intervista diffusa dall’ Hollywood Reporter in cui ha ammesso di essersi lasciato ispirare dallo scontro del 1975 tra Muhammad Ali e Chuck Wepner.

L’attore ha spiegato di aver scritto 90 pagine di sceneggiatura in appena tre giorni, di cui soltanto il 10% finito nel prodotto finale:

Il personaggio era molto cupo, e alla fine perdeva l’incontro. Mickey [Burgess Meredith] si rivelava un uomo razzista e molto arrabbiato. Il motivo per cui Rocky perdeva è che non voleva lasciarsi coinvolgere in quel mondo. Diceva: “Preferisco essere chi ero”.

Quando Stallone fece leggere la sceneggiatura alla sua moglie di allora, Sasha Czack:

Lei rispose: “Non mi piace. Rocky sembra così cattivo”. Lo avevo reso un personaggio di strada, impenitente. Non aveva il carattere che alla fine acquisì, così mi rimisi a scrivere e a riscrivere.

Per restare in tema, ricordiamo che di recente Stallone ha annunciato la data di uscita di Rocky 4 – Director’s Cut. Il film, come specificato dall’attore, sarà nei cinema americani, in 4k, a partire dall’11 novembre.

Rocky IV costò, al tempo, 28 milioni di dollari ne incassò 300 milioni al botteghino di tutto il mondo, una cifra che equivale a 732 milioni di dollari di oggi.

La pellicola fu presentata il 21 novembre del 1985 a Los Angeles e arrivò al cinema negli Stati Uniti qualche giorno dopo, il 27 dello stesso mese. In Italia il film arrivò qualche mese dopo, il 14 febbraio del 1986.