Roger Deakins sarà premiato dall’American Cinematheque per i traguardi della sua carriera

Il celebre direttore della fotografia Roger Deakins riceverà un premio dall’American Cinematheque per la seconda edizione di Tribute to the Crafts.

Deakins ha ottenuto 16 candidature all’Oscar e due vittorie nel corso della sua lunga carriera. Di recente è stato candidato non solo all’Oscar, ma anche ai premi BAFTA e American Society of Cinematographers (ASC) per il lavoro svolto sul film di Sam Mendes, Empire of Light, in uscita il 2 marzo nelle sale italiane.

L’evento Tribute to the Crafts si terrà il 9 febbraio all’Aero Theatre di Santa Monica.

Fonte