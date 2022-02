La Mondo ha realizzato un nuovo set di vinili con la colonna sonora composta da Michael Giacchino per, film di Gareth Edwards arrivato nelle sale nel 2016.

Il set in questione è composto da 4 dischi.

Trovate l’immagine del prodotto qua sotto:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il cast stellare del film include l’attrice candidata all’Academy Award® Felicity Jones (La Teoria del Tutto), Diego Luna (il film premio Oscar® Milk, Cogan – Killing Them Softly, Ben Mendelsohn (Mississippi Grind, la serie Tv Bloodline), la star di Hong Kong di film d’azione e arti marziali Donnie Yen (Ip Man e Blade II), Jiang Wen (Let the Bullets Fly, Devils on the Doorstep), il premio Oscar® Forest Whitaker (The Butler – Un Maggiordomo alla Casa Bianca, L’Ultimo Re di Scozia), Mads Mikkelsen (Il Sospetto, Casino Royale), Alan Tudyk (L’Ultima Parola – La Vera Storia di Dalton Trumbo, la serie Tv Con Man), la cui performance in Rogue One si avvale della tecnica di performance-capture, e Riz Ahmed (Lo Sciacallo – Nightcrawler, Four Lions).

Il film è arrivato in sala nel mese di dicembre del 2016. Costato circa 220 milioni di dollari, P&A esclusa, ha poi incassato 1 miliardo e 56 milioni di dollari al botteghino globale.

Trovate tutte le informazioni su Rogue One: A Star Wars Story nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate di questo nuovo set di vinili della Mondo? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com