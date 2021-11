Le voci circolavano da qualche giorno, e oggi l’Hollywood Reporter ha confermato che Rogue Squadron, il film di Star Wars diretto da Patty Jenkins (e il primo a uscire al cinema dopo la fine della saga degli Skywalker) ha subito uno stop.

Secondo quanto spiega il magazine, la Jenkins e Matthew Robinson hanno lavorato alla sceneggiatura del blockbuster per oltre un anno con l’obiettivo di iniziare la preproduzione entro la fine del 2021 e iniziare le riprese nel 2022: un piano preciso, tanto che la Disney aveva già fissato la data di uscita al 22 dicembre 2023. Tuttavia ora fonti bene informate affermano che la Lucasfilm avrebbe tirato il freno a mano dopo che i produttori e la stessa regista si sono resi conto che i suoi impegni pregressi non le avrebbero permesso di girare il film l’anno prossimo.

L’Hollywood Reporter sostiene quindi che Rogue Squadron sia stato messo da parte, e che la speranza è che non appena Patty Jenkins sarà nuovamente disponibile tornerà a lavorarci. Non è ben chiaro di quali impegni si tratti, tuttavia sappiamo che la regista ha annunciato di essere al lavoro su Wonder Woman 3 (per il quale potrebbe avere un contratto di opzione con la Warner Bros. che la costringe a dare la priorità al progetto) e il film di Cleopatra con Gal Gadot per la Paramount.

Mentre sono numerose le serie tv di Star Wars in produzione (a fine anno uscirà The Book of Boba Fett, per esempio), ci sono effettivamente due film in sviluppo, uno prodotto da Kevin Feige e uno da Taika Waititi: è possibile che a questo punto la Lucasfilm dia la priorità a uno di questi. Le voci degli ultimi giorni parlavano della possibilità che la pellicola su cui potrebbe puntare la Lucasfilm sia ambientata nella Vecchia Repubblica: vi terremo aggiornati.

Rogue Squadron è un progetto molto caro a Patty Jenkins. Nel video in cui la regista annunciava il proprio coinvolgimento nel corso dell’Investor Day della Disney, la regista spiegava in maniera molto chiara che era da tutta la vita che aspettava di poter dirigere un film capace di unire le due cose che ama di più: gli spettacolari combattimenti aerei e Star Wars. Suo padre era infatti un pilota che aveva prestato servizio nella guerra del Vietnam poi deceduto durante una mock-dogfight quando lei aveva solo 7 anni.

