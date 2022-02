Il poco amore provato daverso i cinecomic non è di sicuro storia recente. Nel 2016, durante la promozione di Independence Day: Rigenerazione, aveva avuto modo di definirli sciocchi , aggiungendo anche che, a suo modo di vedere, tendevano anche a copiare, in tema di “distruzioni su larga scala” quanto lui stesso aveva fatto con il primo Independence Day.

Nello specifico aveva spiegato:

Roland Emmerich è tornato sulla questione cinecomic anche durante la promozione stampa della sua ultima fatica, Moonfall, dapprima spiegando che pellicole come quelle non fanno per lui e poi rincarando addirittura la dose. Il filmmaker ha spiegato che a suo modo di vedere le cose, i film appartenenti ai filoni Marvel, DC Comics – ma anche a quello di Star Wars – stanno distruggendo l’industria dei blockbuster rendendo di fatto quasi impossibile la creazione di pellicole ad alto budget basate su idee originali (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Chiacchierando con Discussing film del medesimo argomento ha aggiunto di trovarli anche alquanto noiosi:

Sta diventando tutto sempre più difficile e difficile. E non sono molto contento per questa situazione. Quanti film di supereroi puoi fare? Stanno facendo qualcosa come 7, 8 film di Spider-Man no? Per me, come filmmaker, sono noiosi. Non desideri continuare a fare sempre gli stessi film.