A febbraio Tom Holland ha annunciato che sarebbe tornato a teatro in occasione di una nuova produzione di Romeo & Giulietta, in programma dall’11 maggio sul palco del Duke of York’s Theatre.

Dopo la messa in vendita dei biglietti, la produzione ha registrato il tutto esaurito in meno di due ore, tant’è che è in programma anche un approdo a Broadway dopo il West End.

Purtroppo, però, il successo del nuovo adattamento è stato coperto da una polemica per l’ingaggio di Francesca Amewudah-Rivers, attrice nera, per il ruolo di Giulietta. L’attrice è stata bersaglio di numerosi commenti razzisti sui social (ha dovuto disattivare ad esempio quelli su Instagram), così la produzione ha deciso di rilasciare una dichiarazione ufficiale che vi riportiamo a seguire:

Dopo l’annuncio del cast di Romeo & Giulietta, c’è stata un’ondata di vergognosa discriminazione razziale online nei confronti di un membro della nostra compagnia. Questo deve finire. Stiamo collaborando con un gruppo ammirevole di artisti e vogliamo che siano liberi di lavorare senza affrontare molestie online. Continueremo a sostenere e proteggere tutti nella nostra compagni a qualunque costo. Ogni abuso non sarà tollerato e sarà denunciato. Il bullismo e le offese non devono trovare posto online, nella nostra industria e nella nostra comunità più ampia. La nostra sala prove è piena di gioia, compassione e gentilezza. Celebriamo il talento straordinario dei nostri collaboratori incedibili. La compagnia di Romeo & Giulietta continuerà nelle sue prove con generosità, amore e cura per la creazione della nostra produzione.

