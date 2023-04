In un’intervista con Comicbook, Harold Perrineau ha ricordato la “selvaggia” lavorazione di Romeo + Giulietta con il regista Baz Luhrmann. Nel film uscito nel 1996 (LEGGI LO SPECIALE), l’attore interpreta Mercuzio, accanto ai protagonisti Leonardo DiCaprio e Claire Danes. Ecco le sue parole:

Baz è esuberante, come si vede nei suoi film. È semplicemente grande e audace e tutte queste cose. E mi sono buttato per vedere se potevo entrare in quello spazio con lui. Credo che sia stato il mio sesto provino per questa cosa, hanno fatto provini a tutti gli attori di New York per questi ruoli, e ricordo che ero sdraiato sopra il tavolo e Baz Luhrmann, con la macchina da presa a cavalcioni su di me, riprendeva proprio sopra di me. E pensavo: “Oh, stiamo per fare una bella corsa. Sarà decisamente selvaggio“. Baz aveva queste idee molto ampie e aperte e io ho cercato di portare tutto il materiale che avevo nel mio repertorio e che corrispondeva a quell’energia. Capite cosa intendo? L’avevo letto [Romeo e Giulietta di Shakespeare] come tutti gli altri e l’avevo considerato in modo tradizionale, mentre Baz aveva un’idea completamente diversa. Quindi posso dargli tutto il merito per questo, e se lo merita.