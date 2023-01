Romeo e Giulietta, il figlio di Zeffirelli sulla denuncia per abusi sessuali: “Imbarazzante”

Francesco Zeffirelli, detto Pippo, uno dei due figli adottivi di Franco Zeffirelli, ha affidato a una dichiarazione ufficiale il suo commento relativo alla causa che i protagonisti di Romeo e Giulietta, Olivia Hussey e Leonard Whiting (che hanno ormai più di 70 anni), hanno deciso d’intentare contro la Paramount per i presunti abusi sessuali subiti durante le riprese del film.

Come vi abbiamo spiegato in questo articolo, tutto gira intorno a una scena di nudo che sarebbe stata ottenuta con l’inganno quando i due protagonisti di Romeo e Giulietta erano ancora minorenni.

Pippo Zeffirelli definisce il tutto come “imbarazzante”. Parlando della scena incriminata spiega:

È quanto di più lontano dalla pornografia si possa immaginare. Zeffirelli stesso fu accusato di essere reazionario proprio perché più e più volte si pronunciò contro la pornografia. Le immagini di nudo nel film esprimono la bellezza, il trasporto, direi persino il candore della donazione reciproca e non contengono alcun sentimento morboso. Credo anche che i due produttori del film, John Brabourne e Anthony Haveclock-Allan, avranno avuto una liberatoria dai loro genitori prima di girare la scena in questione

Poi sulla causa aggiunge:

E’ imbarazzante sentire che oggi, a cinquantacinque anni di distanza dalle riprese, due anziani attori che debbono la loro notorietà essenzialmente a questo film – afferma Pippo Zeffirelli in una dichiarazione – si sveglino per dichiarare di avere subito un sopruso che ha provocato loro anni di ansia e disagio emotivo. A me risulta che in tutti questi anni abbiano sempre mantenuto un rapporto di profonda gratitudine e amicizia nei confronti di Zeffirelli, rilasciando centinaia di interviste nel ricordo felice di questa loro fortunatissima esperienza, coronata da un successo mondiale.