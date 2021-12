Nel 2011è stata la protagonista didi David Fincher, nei panni dell’iconica Lisbeth Salander.

Tuttavia la sua esperienza con il personaggio è finita con quel film. ComicBook.com ha però chiesto all’attrice cosa ne pensa di un suo ipotetico ritorno nei panni di Lisbeth:

Penso di essere una persona totalmente diversa ora. E avrei voluto veramente fare anche gli altri libri della serie. Li hanno saltati andando direttamente a Quello che non uccide. Senti, adoro quel personaggio. La mia anima ha un debole per lei, tuttavia non vedo una maniera in cui l’avrebbero potuta riportare indietro. Io sono ormai anziana per quella parte… Dio, sono passati 10 anni. Ho un figlio.