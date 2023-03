In una recente intervista con Variety, Rosie Perez ha parlato del suo disastroso provino per Matrix e nello specifico per il ruolo di Trinity.

L’attrice, nota per Do the Right Thing, White Men Can’t Jump e Birds of Prey ha spiegato che già durante il provino sapeva che stava andando tutto male:

Fui orribile. Mentre uscivo dissi: “So già che non avrà la parte, ho fatto davvero schifo“. Le Wachowski mi dissero: “No” mentre la direttrice del casting cercava di non ridere. La guardai negli occhi e le dissi: “Ho fatto veramente schifo” e lei scoppiò a ridere. Tutte noi ridevamo, ho abbracciato le Wachowski e ho detto: “Buona fortuna con questo film“.

Cosa ne pensate delle parole di Rosie Perez? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate