La notizia non stupisce, vista la popolarità del romanzo best-seller su cui è basato: Rosso, bianco e sangue blu ha debuttato al primo posto in tutto il mondo su Prime Video nel corso della prima settimana di presenza sulla piattaforma streaming.

Uscito l’11 agosto, il film diretto da Matthew López è una delle tre commedie romantiche più viste di tutti i tempi sulla piattaforma (non sappiamo quali siano le altre due). Amazon, che non diffonde dati sugli ascolti e solitamente non si sbilancia più di tanto su successi e insuccessi della propria piattaforma, sottolinea come l’uscita del film abbia generato “un forte incremento nei nuovi iscritti a Prime”. Non è chiaro come questo venga determinato, anche se verosimilmente il film è stato il primo contenuto visto dai nuovi iscritti.

Il prossimo mese arriveranno i dati di Nielsen a confermare il successo del film in streaming: vi terremo aggiornati.

Fonte: Deadline

Le serie imperdibili

Classifiche consigliate