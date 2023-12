Ruben Östlund è stato presidente della giuria del Festival di Cannes quest’anno, e in un’intervista la rivista francese Premiére ha chiesto al regista se ha qualche consiglio da dare a Greta Gerwig che gli succederà nell’edizione 2024, e se ha visto Barbie, uno dei favoriti ai prossimi Oscar.

Questa la risposta del regista di Triangle of Sadness:

Sì, ho visto Barbie. Per me, è del cinismo travestito da ottimismo. È tutta la follia della nostra epoca. Un produttore di giocattoli che finanzia il proprio film e che si compra una regista d’autore americana per rendere più presentabili queste bambole molto vecchio stile… È completamente folle, secondo me. Questo film parla più del mondo virtuale che del mondo reale, secondo me. Parla di dichiarazioni, citazioni, di prendere costantemente posizione su qualcosa, ecc. Non mi è piaciuto. Una delle cose buone dell’economia di mercato è che, poiché c’è competizione, creiamo prodotti. E cerchiamo di renderli migliori degli altri. E per questo, abbiamo bisogno del passaparola tra gli spettatori. Ma un film come Barbie pirata questo processo mettendo un mucchio di soldi nel marketing, e non c’è più passaparola.

Detto ciò, penso che sia stata un’ottima scelta scegliere Greta Gerwig per fare Barbie! Non penso di avere consigli da darle, mmm… (riflette a lungo guardando fuori dalla finestra) No, davvero, rispetto molto i suoi lavori precedenti, anche se non sono un fan di Barbie. Sono sicuro che farà qualcosa di buono.