Deadline riporta che Screen Gems ha acquisito i diritti The Rule of Three, romanzo horror, in uscita il prossimo giugno, scritto da Sam Ripley, pseudonimo di un autore britannico che ha già venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo. Al momento, la sua vera identità non è stata ancora rivelata.

Marty Bowen e Wyck Godfrey di Temple Hill produrranno il film tratto dal libro e sono attualmente in cerca di sceneggiatori. La coppia arriva dal recente successo di Smile, horror low budget che ha incassato globalmente 200 milioni di dollari.

Il titolo del romanzo deriva da questa agghiacciante intro: Non dimenticate la Regola del tre/Sta arrivando per voi/Come è arrivata per me. Di seguito la sinossi:

Si può cambiare il proprio destino? Questa domanda tormenta tre donne. Sempre più convinte che una misteriosa leggenda urbana chiamata “Regola del tre” sia reale, devono trovare un modo per spezzare la maledizione o saranno condannate a morire come coloro che le hanno precedute. Ma quando non si è sicuri che ciò che si pensa stia accadendo sia la verità, come si fa a sapere se si è davvero in pericolo? E se non lo si sa, come ci si può proteggere? Se per la morte non c’è due senza tre, chi sopravvivrà e chi risolverà la “Regola del tre”?

Cosa ne pensate di The Rule of Three? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate