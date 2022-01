Rupert Grint e la sua relazione con JK Rowling.

Rupert Grint sta per tornare su Apple TV+ con la terza stagione di Servant, la serie TV creata da M. Night Shyamalan e da Tony Basgallop (ECCO LA NOSTRA SCHEDA DEDICATA ALLO SHOW) ed ecco che stanno cominciando ad arrivare online le varie interviste che la star ha rilasciato durante la promozione stampa. Nelle prossime ore, arriverà online anche la nostra intervista realizzata con Rupert Grint e gli altri membri del cast di Servant.

In una chiacchierata fatta insieme al The Times, l’attore ha rapidamente toccato una questione che, da qualche anno a questa parte, è diventata di spinosa attualità: JK Rowling, l’autrice della saga di Harry Potter che è stata molto criticata per via delle sue posizioni sull’identità di genere.

The Times ha chiesto a Rupert Grint un commento circa la sua relazione con la scrittrice, una relazione che l’attore ha riassunto in maniera decisamente pertinente:

È come una zietta. Non sono necessariamente d’accordo con tutto quello che dice mia zia, ma nonostante questo rimane mia zia. È complicato.

Recentemente, JK Rowling è stata al centro di un’altra polemica collegata al presunto antisemitismo presente nei film della saga di Harry Potter in relazione ai Goblin della Gringott, una polemica sollevata da Jon Stewart che ha poi ritrattato, in maniera alquanto goffa, spiegando che erano solo “chiacchiere fra amici” (ECCO TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE).

